¡Alerta Olimpia!: Conmebol sanciona a Renato Gaúcho por tres fechas

La tormenta entre Renato Gaúcho y el ente que regula el fútbol sudamericano se desató en el arranque mismo de la Copa Sudamericana. El entrenador decidió no viajar a Argentina para el debut frente a Barracas Central, optando por quedarse en Río de Janeiro con los futbolistas titulares para no interrumpir su planificación de entrenamientos.

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Aunque el equipo —dirigido en esa ocasión por su asistente Marcelo Salles— logró un empate 0-0, la organización abrió un protocolo inmediato para analizar su conducta. La defensa por escrito presentada por el club brasileño el pasado miércoles no fue suficiente para frenar el castigo, que hoy se hace oficial.

El “Código de Conducta” que castiga a Renato

La sanción se apoya en el artículo 11 del Código Disciplinario de la Confederación Sudamericana de Fútbol, referido a los “principios de conducta”. Según los párrafos que sustentan la decisión, el técnico incurrió en faltas graves contra la imagen del deporte organizado.

El párrafo 2 establece que “los siguientes constituyen, entre otros, comportamientos atribuibles e infracciones sancionables de los principios antes mencionados: [...] c. Violar los estándares mínimos de lo que debe considerarse un comportamiento aceptable en el ámbito del deporte y del fútbol organizado; d. Insultar, de cualquier forma y por cualquier medio, a la Conmebol, sus autoridades, funcionarios, etc.; [...] f. Comportarse de manera que el fútbol, como deporte en general, y la CONMEBOL en particular, puedan ser desacreditados como resultado de dicho comportamiento”.

De la burla a la suspensión: sus polémicas declaraciones

A la incomparecencia en el primer partido se sumaron sus explosivas declaraciones tras la caída 2-1 ante Audax Italiano en la segunda fecha. En una rueda de prensa cargada de ironía, Renato Gaúcho disparó contra la organización tras sufrir varias decisiones arbitrales polémicas en su propio estadio.

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“Siempre he dicho que la prioridad del club es el Campeonato Brasileño. Es la prioridad del club. No viajé, me criticaron y la CONMEBOL gritó... ¿Va a gritarle la CONMEBOL al árbitro hoy? ¿O me gritarán a mí? La CONMEBOL debería preocuparse por quién va a arbitrar los partidos. ¿Es esa la preocupación de la CONMEBOL (con respecto al proceso)? Pero nadie está poniendo excusas por la derrota. Sabíamos que iba a ser difícil, nos pusimos en ventaja, perdimos a un jugador en el primer tiempo. Es muy difícil jugar 11 contra 11, y con un jugador menos entonces...”, cuestionó.

Un escenario clave para Olimpia

Esta sanción significa que Vasco da Gama no contará con su estratega principal en la zona técnica para el trascendental choque por la tercera ronda del Grupo G. El encuentro, marcado para el jueves 30 de abril en el mítico São Januário, representa una gran oportunidad para que Olimpia aproveche el desorden administrativo y deportivo que atraviesa el elenco carioca tras el inicio de este conflicto con la matriz del fútbol sudamericano e ir dando forma a la clasificación a los octavos de final del certamen continental e ir avanzando hacia la “Copa que le falta”.

Fuente: ge.globo