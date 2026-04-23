Video: choque en el microcentro deja un motociclista herido y un peatón afectado

Un accidente de tránsito se reportó durante la tarde de este jueves en el microcentro de Asunción. El hecho sucedió en la intersección de las calles Chile y Jejui, un automóvil y una motocicleta chocaron y dejaron como saldo una persona herida y daños materiales.

El incidente fue registrado por cámaras de circuito cerrado de la zona. En las imágenes se observa cómo un automóvil Toyota Vitz, al mando de Sandra Beatriz Rodríguez (57), cruzó la calle Jejui sin tomar las precauciones necesarias, a pesar de existir una lomada previa sobre la calle Chile para reducir la velocidad.

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Según el reporte de la Comisaría 3ª Metropolitana, la motocicleta guiada por Alvaro Joaquín Sarabia (23), circulaba sobre la calle Jejui con dirección este. Al ser una vía preferencial, el motociclista no detuvo su marcha, y terminó impactando contra el costado del automóvil.

A consecuencia del choque, el joven motociclista cayó al pavimento y fue arrastrado varios metros. Paramédicos del SEME acudieron al lugar y lo trasladaron de urgencia al Hospital del IPS Central, donde permanece bajo observación médica debido a las lesiones sufridas.

Un peatón alcanzado por los restos del auto

Un peatón que esperaba para cruzar en la esquina fue alcanzado por una parte del paragolpes del automóvil, que se desprendió tras el fuerte impacto. Afortunadamente, el transeúnte no sufrió heridas.

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El subcomisario Juan González explicó que “Jejui tiene la preferencia. En el video se nota que sobre la calle Chile hay una lomada antes de llegar a la esquina, pero el vehículo pasó de forma imprudente”, señaló el jefe policial.

La conductora del automóvil fue sometida a la prueba de alcotest, la cual arrojó un resultado negativo (0,0 mg/l).