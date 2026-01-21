AUDIO. Buses de turismo podrán circular por el Puente de la Integración

Tras una extensa reunión realizada en la víspera, la Comisión Mixta de Paraguay y Brasil determinó que, desde el próximo 29 de enero, los buses de turismo circularán por el Puente de la Integración. La decisión fue confirmada por la Receita Federal del Brasil, mientras que en Paraguay las autoridades optaron por el silencio. Igualmente, el paso de camiones en lastre continuará habilitado en horario nocturno.