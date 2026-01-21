Momento Justo
AUDIO. Imputan y piden medidas para abogada que habría dirigido amenazas a periodista

Carlos Benítez periodista tiroteo Lambaré
La fiscala Ruth Benítez imputó a la abogada Zully Ortiz García y a otra mujer por la presunta comisión de los ilícitos de coacción y amenaza de hecho punible. Ambas fueron detenidas en allanamientos realizados en Asunción, como parte de la pesquisa sobre el atentado y las amenazas de las que fue víctima el año pasado el periodista Carlos Benítez, a raíz de publicaciones sobre la mafia de los pagarés.