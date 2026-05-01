Video: surfista es perseguido por un tiburón en California

El 25 de abril de 2026, Ron Takeda, un ingeniero mecánico jubilado, y su amigo Tavis Boise se encontraban a un par de millas de la costa en una ruta de 32 kilómetros por las aguas en California, Estados Unidos, hasta que notaron que uno de ellos era seguido por algo.

“¿Tavis, es un delfín?”, preguntó Takeda mientras se deslizaba sobre su tabla de hidroala (foil board). Boise, quien iba documentando el trayecto en video, supo de inmediato que la pregunta era una mala señal. Al ser ambos surfistas veteranos, Takeda habría reconocido a un delfín al instante y en cuestión de segundos, la realidad se hizo evidente: era un tiburón de aproximadamente 4 metros lo que los estaba persiguiendo.

Según recopila el medio The Guardian, el tiburón siguió de cerca a Takeda, moviéndose a unos 16 km/h con su aleta asomando claramente sobre el agua. La persecución completa duró cerca de cinco minutos y en el video capturado por Boise, que rápidamente superó el millón de reproducciones en redes sociales, la secuencia es bastante clara, pero su desenlace afortunadamente fue favorable, ya que ambos continuaron y culminaron su recorrido sin caer al agua.

“Ese fue el momento en el que ambos empezamos a entrar en pánico”, confesó Boise y según lo recopilado por el periodista Dani Anguiano, pese a que ambos habían tenido encuentros previos con tiburones en el agua, nunca habían experimentado una persecución tan directa y prolongada. El único objetivo de Takeda en ese momento fue mantener el equilibrio, evitar caer al agua y tratar de no pensar demasiado en la presencia del depredador que lo acechaba a sus espaldas.

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