06 de marzo de 2026 - 21:17

AUDIO. Cae por coima y extorsión el jefe de Clínica Forense de la Fiscalía

El ahora detenido Juan José Augusto Zaldívar Cáceres (en círculo), al lado del fiscal general del Estado, Emiliano Ramón Rolón Fernández.
La Policía Nacional (PN) reportó este viernes la captura del jefe del Departamento de Clínica Forense del Ministerio Público (MP). Fue en una entrega vigilada de dinero que se hizo tras la denuncia de un enfermero que trabajaba a su cargo.