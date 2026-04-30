UIP pide al Gobierno denunciar a ONG internacionales tras ataques al cuero paraguayo

La Unión Industrial Paraguaya (UIP) emitió un duro comunicado en el que denuncia una persecución internacional contra la producción del cuero paraguayo. Según el gremio, tres organizaciones no gubernamentales con sede en Londres, Earthsight, Global Witness y Survival, lideran una estrategia para desprestigiar el trabajo paraguayo ante los compradores europeos.

El comunicado señala que la campaña se intensificó justo antes del 1 de mayo de 2026, fecha prevista para que el Acuerdo Mercosur-Unión Europea entre en vigencia de forma provisoria.

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Desde la UIP califican esta acción como un “ataque comercial encubierto bajo retórica ambiental”, y sugiere que el verdadero objetivo es sacar a Paraguay de la cancha justo cuando se abren nuevas puertas comerciales.

Denuncian prácticas extorsivas contra familias paraguayas

Los empresarios afirman que estas ONGs han enviado cartas con plazos perentorios a empresas en Paraguay e Italia para forzarlas a dejar de comprar productos locales.

“Constituyen prácticas extorsivas inaceptables que dañan a miles de familias paraguayas y vulneran la soberanía económica del país”, reza el documento.

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Además, denuncian que estas organizaciones ignoran y deslegitiman sistemáticamente las certificaciones oficiales del Estado paraguayo y los estándares internacionales de calidad, como los sellos LWG e ICEC, que garantizan que el cuero paraguayo cumple con las normas globales.

“El cuero es legal y trazable”, dice la UIP

La Unión Industrial Paraguaya asegura que Paraguay hoy produce un cuero legal, sostenible y trazable. Como prueba, mencionan herramientas como el sistema RETSA PY, una iniciativa que permite rastrear el origen de cada cuero y asegurar que no provenga de zonas deforestadas o con conflictos sociales.

Irónicamente, este sistema fue desarrollado con financiamiento de la propia Unión Europea a través del programa AL-INVEST Verde.

Exigen acciones directas contra el desprestigio

La UIP ya sugirió al Gobierno Nacional una serie de acciones directas para defender el empleo.

Propone una acción diplomática en Londres y denunciar ante el Parlamento británico y la opinión pública internacional el carácter extorsivo de estas ONGs.

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Sugiere además presentar una denuncia formal por difamación al Estado paraguayo ante las instancias que correspondan. También, activar un espacio permanente entre el sector público y el privado para dar respuestas ágiles y claras ante cualquier nuevo cuestionamiento.

Finalmente, el gremio industrial fue tajante: Paraguay no aceptará que grupos extranjeros financiados por terceros decidan qué puede producir el país o a quién le puede vender. Con el lema “Si a la industria le va bien, le va bien al país”, los productores cierran filas para proteger una cadena que genera miles de puestos de trabajo de forma directa e indirecta.