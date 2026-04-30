El líder supremo de Irán desafía a EE.UU. y el petróleo se dispara

Aunque desde el 8 de abril está en vigor un alto el fuego, Washington impone un bloqueo a los puertos de Irán en represalia por su paralización del estratégico estrecho de Ormuz, por el que antes de la guerra transitaba una quinta parte de los hidrocarburos que se consumen en el mundo.

Un alto funcionario estadounidense mencionó una posible prolongación de esta medida “durante meses”.

La república islámica, por su parte, volvió a desafiar el jueves a su enemigo, esta vez a través de un mensaje escrito del líder supremo Mojtaba Jamenei, quien se presume herido y no se le ha visto en público desde su designación al inicio de la guerra.

“Dos meses después del mayor despliegue militar y la agresión llevados a cabo por los tiranos de este mundo en la región, y tras la vergonzosa derrota de Estados Unidos, se abre un nuevo capítulo” para el Golfo y Ormuz, aseguró el ayatolá, hijo y sucesor de Alí Jamanei, muerto en los ataques israeloestadounidenses que desencadenaron el conflicto el 28 de febrero.

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“Ataques dolorosos”

El presidente iraní, Masud Pezeshkian, denunció el bloqueo estadounidense como una “extensión de las operaciones militares”, a pesar de la tregua.

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Sin embargo, Trump lo consideró como una herramienta “un poco más eficaz que los bombardeos” en una entrevista con el sitio web estadounidense Axios.

Según ese mismo medio, el mandatario republicano debía, no obstante, recibir un informe el jueves por parte del ejército sobre posibles nuevas acciones militares.

Israel advirtió que podría “tener que actuar nuevamente” para que Teherán “no vuelva a convertirse una amenaza”, según el ministro de Defensa, Israel Katz.

En Teherán, se activaron sistemas de defensa antiaérea el jueves por la noche, reportaron los medios iraníes, aunque por el momento se desconocen las causas.

El comandante de la Fuerza Aeroespacial del Cuerpo de los Guardianes de la Revolución, el ejército ideológico de Irán, Majid Musavi, advirtió en la televisión estatal que incluso una operación enemiga “breve” provocaría “ataques dolorosos, prolongados y extensos”.

Esta guerra ya ha causado miles de muertos, principalmente en Irán y Líbano. A pesar de la tregua y de una ronda de conversaciones el 11 de abril en Islamabad, la diplomacia no ha dado frutos.

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“La crisis energética más grave”

Ante la perspectiva de un estancamiento del conflicto, el petróleo Brent, la referencia del mercado internacional, superó brevemente el jueves los 126 dólares, un máximo desde principios de 2022, cuando Rusia invadió Ucrania.

Tras este repunte, ese contrato procedente del mar del Norte retrocedió hasta situarse en torno a los 114 dólares.

En Teherán, aunque la vida ha vuelto a la normalidad, los habitantes oscilan entre la angustia y el fatalismo, en un contexto de deterioro de la situación económica.

“Es tan desmoralizante, la república islámica sigue en pie, personas inocentes han visto sus vidas destruidas durante esta guerra”, asegura Morteza, un informático contactado por una periodista de la AFP en París.

Mientras las negociaciones se estancan, las repercusiones del bloqueo de Ormuz se hacen sentir en la economía global, entre escaseces crecientes, brotes de inflación y revisiones a la baja del crecimiento.

“El mundo enfrenta la mayor crisis energética de su historia”, alertó, por parte, el director de la Agencia Internacional de la Energía (AIE), Fatih Birol.

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Al menos 17 muertos en Líbano

El secretario general de la ONU, António Guterres, también se mostró alarmado por cómo el bloque del estrecho de Ormuz está “estrangulando la economía mundial”.

En Líbano, el otro gran frente de la guerra, al menos 17 personas murieron en ataques israelíes en el sur del país, según las autoridades, y el presidente Joseph Aoun condenó las “persistentes violaciones” de Israel a una tregua que entró en vigor para esa zona el 17 de abril.

La embajada estadounidense en Beirut pidió una reunión entre el mandatario libanés y el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, al considerar que Líbano se encuentra “en un punto de inflexión”.

“Su pueblo tiene la oportunidad histórica de retomar las riendas de su país y forjar su futuro”, aseguró en X.

Las operaciones llevadas a cabo en Líbano por Israel, que combate al movimiento proiraní Hezbolá, dejan más de 2.500 muertos y más de un millón de desplazados desde principios de marzo, según las autoridades.

Por su parte, el ejército israelí anunció el jueves la muerte “en combate” de uno de sus soldados en el sur libanés.