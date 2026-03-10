AUDIO. Stella Mary Cano renuncia a la Fiscalía ante avance de sus procesos

La fiscala Stella Mary Cano presentó renuncia a su cargo en la Fiscalía ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ), donde se daría tratamiento a la misma este miércoles. De esta manera Cano zafa del enjuiciamiento que se le inició en el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), que además pidió su suspensión, pero en lo penal sigue en curso su causa.