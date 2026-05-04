Choque frontal en J. A. Saldívar deja cuatro heridos

El accidente de tránsito ocurrió en el desvío a Guarambaré, en la transitada ruta D071, donde dos automóviles de la marca Toyota colisionaron de frente por causas aún no determinadas.

Uno de los conductores fue identificado como Pablo Fernando González Benítez, quien se encontraba al mando de un Toyota IST. En tanto, no se cuentan aún con datos de la conductora del otro vehículo, un Toyota New Vitz.

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Sospechan de adelantamiento indebido

El suboficial Lisandro Bracho, de la Comisaría 20ª de J. Augusto Saldívar, indicó que, según testigos, el accidente se habría producido a raíz de un adelantamiento indebido por parte de uno de los rodados.

“Visualizamos un choque frontal. Testigos manifestaron que uno de los vehículos realizó un adelantamiento y por tal motivo colisionaron de frente”, explicó.

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Cuatro personas heridas

De acuerdo con los intervinientes, en el lugar se constató que cuatro personas resultaron heridas, dos ocupantes en cada vehículo.

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En el automóvil Toyota New Vitz viajaban dos mujeres, una de las cuales ya había sido trasladada a un centro asistencial antes de la llegada policial.

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Presencia de bebidas alcohólicas

Los agentes señalaron que en el interior del Toyota IST se observaron bebidas alcohólicas a simple vista, lo que podría ser un elemento a ser considerado en la investigación.

No obstante, las autoridades aclararon que aún no se cuenta con resultados oficiales que confirmen si el conductor se encontraba bajo los efectos del alcohol al momento del accidente.

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Investigación en curso

El caso continúa en investigación para determinar las circunstancias exactas del siniestro y eventuales responsabilidades.

Asimismo, no se descarta la verificación de versiones que señalan que uno de los involucrados sería funcionario municipal, dato que aún no fue confirmado por la Policía.