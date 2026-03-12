AUDIO. Exministro Riart consigue permiso especial de trabajo

El régimen de semilibertad otorgado al exministro de Educación Luis Alberto Riart Montaner, condenado a 3 años de cárcel por lesión de confianza, fue confirmado por el juez de Ejecución Especializado en Delitos Económicos y Anticorrupción Carlos Luis Mendoza Peña, a través de una aclaratoria dictada el pasado viernes (6 de marzo de 2026), por Auto Interlocutorio N° 43.