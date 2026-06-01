Momento Justo
01 de junio de 2026 a la - 20:50

AUDIO. Caso Metrobús: Defensa de Wiens analiza impugnar sobreseimiento de Jiménez Gaona

Enrique Kronawetter.
Enrique Kronawetter.Gentileza

El abogado Alfredo Enrique Kronawetter, defensa de Arnoldo Wiens, aseguró que analizarán una posible impugnación al sobreseimiento del exministro de Obras Públicas, Ramón Jiménez Gaona.