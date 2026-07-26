La Itaipú dispara en G. 10.700 millones el alquiler de vehículos e incluye blindados

“Yo solamente le pedí que figuren ahí dos vehículos en Itaipú para que yo pueda cobrar mensual, y me dijeron que me iban a dar” (sic), se escuchó en un audio filtrado en septiembre de 2025 y atribuido al expulsado exsenador cartista Javier “Chaqueñito” Vera.

Aquel exabrupto no pasó desapercibido y encendió las alarmas sobre el manejo de los fondos de Itaipú Binacional en el rubro de alquiler vehicular.

Una reciente revisión de los documentos oficiales revela que, casualmente desde 2025, la entidad encareció de manera exponencial el presupuesto para la estimación de precios. El cotejo de datos publicados en el portal web de la binacional confirma un salto presupuestario de G. 10.700 millones en solo dos años.

Explosión de costos y cantidad

La comparación entre los pliegos de bases para el Registro de Precios del alquiler eventual de vehículos revela aumentos notables tanto en cantidad como en tarifas unitarias.

Por ejemplo, en el caso de las camionetas 4x4, en 2024 se contemplaba un promedio trimestral de 50 unidades (200 al año) a G. 1.900.000 por vehículo. Para 2025, la solicitud subió a 125 trimestrales (500 al año) –más del doble– y el precio unitario escaló a G. 2.280.000 (un alza de G. 380.000 por unidad).

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Otro caso es el de los ómnibus para 44 pasajeros. La cantidad requerida aumentó de 2.160 a 2.700 unidades anuales entre 2024 y 2025, mientras que el costo unitario subió de G. 6.000.000 a G. 6.500.000.

Por último, los microbuses registraron el salto más severo en cantidad. La previsión pasó de 100 a 400 unidades anuales (cuatro veces más que en 2024). Aunque la tarifa bajó a G. 3.400.000, esto respondió a una reducción en las especificaciones técnicas de capacidad (de 22 a 19 pasajeros), según los documentos.

En suma, el presupuesto global para estos rubros convencionales pasó de G. 16.120 millones en 2024 a más de G. 24.470 millones en 2025.

Lucrativo rubro de los blindados

Al abultado presupuesto operacional se suma un nuevo ítem en la lista de requerimientos de la hidroeléctrica a partir de este año. Se trata de los vehículos con blindaje de alta seguridad.

Según la convocatoria oficial –cuya apertura de ofertas se realizó el pasado 22 de julio–, Itaipú proyecta el alquiler de un promedio trimestral de 19 camionetas blindadas, totalizando 76 servicios al año. Cada una de estas unidades tiene un costo unitario estimado de G. 8.500.000, lo que representará un desembolso adicional de G. 646 millones solo para este fin.

Gestión conocida por aumentazos

No es la primera vez que la Itaipú, bajo la dirección paraguaya de Justo Zacarías Irún, aparece con notorios incrementos en los precios de licitaciones. Una cuestión similar a los vehículos ya se tuvo con la compra de plantines para los jardines de la binacional. El desglose documental muestra que en 2023, para el suministro de 20.000 plantas pequeñas (Tipo I), estaba previsto abonar G. 2.750 por unidad; para la compra de 5.000 plantas pequeñas (Tipo II), G. 15.950 cada una; para 2.500 plantas medianas, G. 80.556 por unidad, y para 2.500 plantas grandes, G. 165.000 por cada ejemplar. Para este año la entidad lanzó un llamado idéntico pero con valores severamente alterados. En el nuevo pliego, por las mismas plantas pequeñas, por las que se pagaba G. 2.750, ahora se desembolsó G. 7.425 por unidad. En tanto, las plantas pequeñas Tipo II saltaron de G. 15.950 a G. 30.800 cada una. Solo en estos dos ítems los incrementos duplican y hasta rozan el triple del monto presupuestado hace menos de tres años.