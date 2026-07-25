Andrés Cubas, convocado al All-Star Game de la MLS para reemplazar a Rodrigo De Paul

Messi, otra vez ausente en la gran cita

El astro argentino Lionel Messi no participará del Partido de las Estrellas de la MLS por tercer año consecutivo, anunció la liga norteamericana de fútbol este sábado. A 39 años, fue seleccionado por votación de los aficionados, pero se encuentra descansando, sin fecha determinada de regreso, tras su participación en el Mundial 2026, en el que el domingo perdió la final con la Albiceleste ante España.

Yannick Bright, Andrés Cubas, Guilherme y Philip Zinckernagel han sido incorporados a la nómina del MLS All-Star Game 2026 presentado por Chime, reemplazando a Hugo Cuypers, Rodrigo De Paul, Mbekezeli Mbokazi y Lionel Messi. pic.twitter.com/C5KhJEILNH — MLS Español (@MLSes) July 25, 2026

Sobre esta situación, la organización explicó la medida a través de un comunicado oficial: “Major League Soccer y la Asociación de Jugadores de la MLS acordaron que, tras la salida de un jugador de la Copa del Mundo, los clubes mantuvieran conversaciones individuales con cada jugador para determinar el descanso y el calendario adecuados para volver a los entrenamientos y competiciones”.

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Y agrega: “En consonancia con ese acuerdo, Rodrigo De Paul y Lionel Messi quedarán exentos de participar en el MLS All-Star 2026”. De esta forma, Messi no será sancionado por su ausencia, a diferencia de lo sucedido en 2025, cuando fue suspendido un partido por faltar al Partido de las Estrellas sin justificativo.

Estrellas confirmadas para Charlotte

Mientras se confirma la baja de las máximas figuras del Inter Miami, otros nombres rutilantes ya aseguraron su presencia en el espectáculo. El experimentado defensor Tim Ream (capitán de Estados Unidos en el Mundial 2026), el brasileño Evander y el surcoreano Son Heung-min confirmaron su participación en el partido de exhibición, donde el seleccionado de la MLS medirá fuerzas contra la constelación de la liga mexicana.

Fuente: AFP