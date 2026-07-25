Policiales
25 de julio de 2026 a la - 22:33

Tragedia en Caaguazú: niña fallece en incendio de vivienda

incendio Caaguazú

Una niña de entre 3 y 4 años perdió la vida durante el incendio de una vivienda en la noche de este sábado en el barrio El Triunfo de la ciudad de Caaguazú. El padre de la víctima sufrió quemaduras.

Por ABC Color

Según el informe de la Comisaría 2 de Caaguazú, el siniestro ocurrió alrededor de las 20:00 en una vivienda de madera de aproximadamente 4 metros de largo por 3 metros de ancho, con techo de chapa de zinc.

Como consecuencia del incendio, falleció una niña de entre 3 y 4 años cuya identidad aún no fue confirmada oficialmente.

Isidro Ramón Martínez (28 años), padre de la menor, sufrió quemaduras al intentar intervenir durante el incendio y fue trasladado al Hospital Distrital de Caaguazú.

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Bomberos voluntarios acudieron lugar para controlar el fuego. Al cierre de esta edición, se aguardaba la presencia de representantes del Ministerio Público, del médico forense y de personal de Criminalística de la Policía Nacional para realizar las pericias correspondientes y determinar el origen del incendio.