Tragedia en Caaguazú: niña fallece en incendio de vivienda

Según el informe de la Comisaría 2 de Caaguazú, el siniestro ocurrió alrededor de las 20:00 en una vivienda de madera de aproximadamente 4 metros de largo por 3 metros de ancho, con techo de chapa de zinc.
Como consecuencia del incendio, falleció una niña de entre 3 y 4 años cuya identidad aún no fue confirmada oficialmente.
Isidro Ramón Martínez (28 años), padre de la menor, sufrió quemaduras al intentar intervenir durante el incendio y fue trasladado al Hospital Distrital de Caaguazú.
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Bomberos voluntarios acudieron lugar para controlar el fuego. Al cierre de esta edición, se aguardaba la presencia de representantes del Ministerio Público, del médico forense y de personal de Criminalística de la Policía Nacional para realizar las pericias correspondientes y determinar el origen del incendio.