No tiene nombre
21 de febrero de 2026 - 10:34

AUDIO: Municipalidad de Asunción: “Voy a destruir ese sistema corrupto, clientelar y prebendario, desde el día uno”, dice Centurión

Daniel Centurión, diputado y precandidato a la Intendencia de Asunción por Colorado Añetete.
Daniel Centurión, diputado y precandidato a la Intendencia de Asunción por Colorado Añetete.Fernando Romero, ABC Color