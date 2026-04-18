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18 de abril de 2026 - 12:31

AUDIO: Hernán Rivas: Es demasiado incómodo para nosotros y no hay un punto de retorno, dice Maidana

Grupo de hombres en reunión formal, con Santiago Peña y otros senadores, todos luciendo felices alrededor de una mesa con copas de vino.
X Pedro Alliana