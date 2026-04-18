Reportan caída de aeronave en Minga Guazú: esto es lo que se sabe

En la tarde de este sábado se reportó un percance aéreo en inmediaciones del Aeropuerto Guaraní en la localidad de Minga Guazú, Alto Paraná. Bomberos se trasladaron hasta el sitio para asistir a las víctimas y hasta el momento se reporta de forma preliminar el fallecimiento de uno de los ocupantes.

En conversación con ABC, el general de brigada Edgar Leguizamón, comandante de la Primera Brigada Aérea, informó que el accidente ocurrió cerca de las 16:00 e involucró a una avioneta C-402 que partió del aeropuerto con destino a la capital con cinco personas en su interior.

“Nosotros estamos movilizando todo el personal de investigación de accidentes aeronáuticos. Nuestro personal de la Fuerza Aérea, en coordinación con la Dinac para el traslado al lugar del incidente", indicó.

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