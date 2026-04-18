Motociclista muere en Madame Lynch: Policía sospecha que fue arrollado por un conductor que huyó

El informe policial de la Comisaría 10ª de Asunción indica que el accidente de tránsito ocurrió aproximadamente a las 04:30 de este sábado, en la avenida Madame Lynch casi José Papalardo.

Tras una alerta recibida a través del Sistema 911, efectivos policiales de dicha comisaría se desplazaron hasta el lugar. Al llegar al sitio, los uniformados hallaron el cuerpo de un joven tendido en el pavimento y, a escasos metros, una motocicleta.

La víctima fue identificada como Matias Ezequiel Riquelme Paredes (26). Según declaraciones de su novia, el joven se desempeñaba como mozo y el accidente se produjo en el momento en que terminaba su jornada laboral y se dirigía rumbo a su domicilio.

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Sospechas de un vehículo prófugo

El jefe de la Comisaría 10ª, el comisario Adolfo Bavera, refirió que la motocicleta de la víctima presenta signos evidentes de haber recibido un impacto en la parte trasera. Debido a ello, la principal hipótesis policial sostiene que el hombre fue arrollado por otro vehículo cuyo conductor decidió huir del sitio sin prestar asistencia.

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Hasta el momento no se han presentado testigos oculares del hecho, lo que dificulta la reconstrucción inmediata de lo sucedido.

Por este motivo, la Policía ha localizado dos cámaras de circuito cerrado en las inmediaciones. Los investigadores verificarán el funcionamiento de estos dispositivos y analizarán las imágenes para intentar identificar al presunto autor del atropellamiento.

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Investigación en curso

El hecho fue comunicado de inmediato a la fiscala Angélica Insaurralde. Asimismo, se convocó al personal especializado del Departamento de Criminalística para realizar los peritajes técnicos de rigor.

El comisario Bavera resaltó que la investigación se encuentra en una etapa incipiente, pero que el análisis de las imágenes -en caso de ser halladas- será fundamental para esclarecer las circunstancias del accidente.

El accidente generó complicaciones en el tránsito en las primeras horas de este sábado, antes de que el cuerpo halla sido levantado por los intervinientes.