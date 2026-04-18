El comunicado de la Albirroja tras la preocupante lesión de Diego Gómez

La selección de Paraguay, por medio del departamento de prensa, emitió un comunicado a los medios sobre la preocupante lesión de Diego Gómez. El futbolista paraguayo dejó el campo con síntomas de mucho dolor y llorando después de un golpe que sufrió en la rodilla izquierda. La situación encendió las alarmas en la Albirroja de Gustavo Alfaro a días del Mundial 2026.

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“El cuerpo médico de la selección Nacional se encuentra en permanente seguimiento de la situación del futbolista Diego Gómez, tras lo ocurrido durante el partido entre el Tottenham y Brighton, y en esperad el reporte oficial por parte del club a fin de conocer con mayor precisión el estado del jugador albirrojo”, señaló el combinado nacional, que espera por el reporte oficial del Brighton.

El comunicado sobre la lesión de Diego Gómez

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