“Gracias Yolanda” y “Me borro, la cagué”: el misterioso mensaje de Payo Cubas

Más allá de involucrar cuestiones personales, el comportamiento de Payo Cubas es relevante, ya que se seguía postulando como posible presidenciable para el 2028, luego de haber quedado tercero y con una importante cantidad de votos (423.965 en total, según el conteo oficial del Tribunal Superior de Justicia Electoral), aunque ahora especuló con descabalgar.

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“Yolanda... Gracias por todas las veces que me sacaste de cárceles, comisarías, Agrupación Especializada, etc... Sorry por la vergüenza q te hago pasar seguramente y a las nenas... Yo me borro, la cagué...“ (sic), menciona el mensaje publicado a las 2:17 de la madrugada.

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Si bien aparentemente hace referencia a un distanciamiento en el aspecto personal, posteriormente se refiere a la vida política de la senadora, dando a entender que es el momento en que ella siga tomando mayor relevancia política, que de hecho, por méritos propios por su labor en el Senado ya lo está haciendo.

“Hoy estás floreciendo en la política paraguaya, no aflojes xfa... Gracias y sorry otra vez” (sic), remata el mensaje de Payo, que poco después ya tiró “currículum” en busca de nueva novia.

“Busco compañera ilustrada, fogosa, q sepa cocer, bordar y abrir la puerta para salir a luchar. Prefiero de Villarrica” (sic), escribió, pese a que aún sigue pendiente de solucionar la denuncia por presunta violencia de su hasta hace unos días pareja, María Luján Denis Barreto.

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La denuncia quedó a cargo de la Unidad Especializada de Lucha contra la Violencia Familiar y de Género N° 1, a cargo de la agente fiscal María Alejandra Savorgnan González.

Payo Cubas, por su parte, a modo de “defensa”, viralizó también video de supuestas actitudes violentas de su denunciante.

¿Descabalga de la carrera presidencial?

La vida política de Cubas es igual de convulsionada que la personal, ya que insiste en pretendía ser candidato a Presidente de la República para el 2028, y ahora le agrega otro capítulo a esa novela.

En publicaciones posterior de reclamo de sus seguidores esta mañana, escribió: “Cruzadeños están autorizados 100% para buscar y encontrar otro candidato/a 2028... Yo rumbo a Villarrica a vender mis famosas hamburguesas y kyrypé (tortilla de almidón), enfrentar todos mis procesos y ser feliz en mi última década (libre o preso)... En caja del Partido hay más de 4 MILLONES de dólares... Gracias por todo".

Recientemente reculó en una candidatura a concejal de Ciudad del Este, que tenía más como fin medirse con otro fuerte contendiente en Alto Paraná, el exintendente de Ciudad del Este y líder del Partido Yo Creo, Miguel Prieto.