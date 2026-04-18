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18 de abril de 2026 - 13:09

AUDIO: Soledad Núñez dice que ganará al modelo de corrupción en Asunción y que la ANR ya vendió demasiados candidatos ”Pato Donald".

Soledad Núñez, candidata a Intendencia de Asunción (Juntos por Asunción).
Soledad Núñez, candidata a Intendencia de Asunción (Juntos por Asunción).