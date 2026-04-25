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25 de abril de 2026 - 12:17

AUDIO: “Yo no voy a permitir que nadie imponga algo”, dice Camilo Pérez

Camilo Pérez sonriente con camisa blanca, levantando el pulgar, en un set de grabación con micrófono y taza del Rally del Paraguay.
Camilo Pérez se muestra sonriente en una conversación informal durante su candidatura a intendente.ARCENIO ACUÑA