Pronóstico: sábado con tormentas, antes del ingreso del frente frío

Este sábado, las temperaturas máximas oscilarían entre los 25 y 30 °C, tanto en la región Oriental como en la Occidental, con vientos variables que favorecerían el desarrollo de núcleos de precipitación de variada intensidad, indicó la meteoróloga Celia Sanguinetti.

El ambiente inestable generaría lluvias dispersas en distintos puntos del país, algunas de ellas con intensidad moderada a fuerte en cortos periodos, además de actividad eléctrica ocasional.

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Estas condiciones podrían generar cambios bruscos en el tiempo, por lo que se recomienda a la ciudadanía mantenerse atenta a actualizaciones meteorológicas.

Frente frío ingresará el domingo

Para mañana, domingo 26, se prevé el ingreso de un frente frío que traerá consigo lluvias más organizadas y tormentas eléctricas. Inicialmente, este sistema afectaría al sur de la región Oriental y luego se desplazaría hacia otras zonas del país durante el transcurso del día y el lunes 27.

No obstante, aún no se verán temperaturas muy bajas el domingo, pues la mínima prevista es de 21 °C.

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Con el avance del frente frío, se espera un descenso de la temperatura más marcado a partir del lunes. Para esa jornada, se anticipa un amanecer más fresco, con temperaturas mínimas entre 13 y 18 °C, mientras que las máximas oscilarían entre los 19 y 24 °C.

Esas mismas condiciones seguirán durante gran parte de la semana.