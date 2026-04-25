Aneaes separó del cargo a funcionaria “premiada” que está vinculada al título de Hernán Rivas

Nancy Leonor Barúa Mosqueda, era hasta el 19 de abril directora administrativa de la dirección general de Finanzas de la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior (Aneaes), pero fue separada de este cargo por el presidente de la entidad, José Duarte Penayo, luego de haber sido denunciada en varias ocasiones por estar supuestamente vinculada al título falso del senador Hernán Rivas (ANR-HC).

Antes de caer en la Agencia, donde figura como funcionaria permanente, Barúa tuvo varios cargos en el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), donde ingresó hace más de 10 años. Según denuncias de funcionarios del MEC, ya era funcionaria de esta cartera cuando todavía era secretaria general de la Universidad Sudamericana, de gestión privada, donde egresó supuestamente el legislador Rivas.

Justamente, una de las personas cuya firma aparece en el presunto título falso de abogado de Rivas, emitido por la Universidad Sudamericana, es la de Nancy Barúa Mosqueda, en su carácter de secretaria general.

Su separación del cargo directivo en la Aneaes, se dio a través de la resolución N° 134/26 del 20 de abril, por la cual se dispone el “cese de funciones” del cargo de directora administrativa y es puesta a disposición del departamento de Gestión y Desarrollo de Personas, “a los efectos de su evaluación y eventual reubicación conforme a las necesidades institucionales”.

Situación actual de Hernán Rivas, acusado de contar con título falso de abogado

Por este caso, Hernán Rivas había sido acusado y su causa fue elevada a juicio oral por el Ministerio Público, en el marco de una investigación sobre la presunta tenencia de un título universitario falso de abogado.

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Si bien fue sobreseído de la causa por la Cámara de Apelaciones, el 30 de marzo, la Fiscalía abrió una nueva causa penal el 20 de abril, tras una denuncia de legisladores por la presunta comisión del hecho punible de producción mediata de documento público de contenido falso.

Por el escándalo por el supuesto título mau, la Cámara de Senadores aprobó el 22 de abril, un pedido de permiso temporal para que el senador Rivas se ausente de su banca. Este trámite fue calificado de inconstitucional.

Días antes, el 16 de abril, se filtró una supuesta advertencia del legislador colorado hacia la fiscala Patricia Sánchez, a quien habría amenazado con su destitución en caso de insistir con la primera causa penal en su contra. La filtración se dio a través de un documento interno que consta en el Ministerio Público y fue remitido por la agente al fiscal general, Emiliano Rolón Fernández.

Funcionaria de la Aneaes tendría vínculo con ex directivo de Universidad del caso Hernán Rivas

El abogado Jorge Rolón Luna, conocido defensor de las víctimas de la Mafia de los Pagarés, publicó este viernes en redes sociales el vínculo que une a Nancy Barúa Mosqueda con una ex autoridad de la Universidad Sudamericana, que expidió el supuesto título falso de abogado a Hernán Rivas.

Barúa sería esposa de Hermann Weisensee, súper asesor del ministro de Educación, Luis Ramírez en el MEC y en el Consejo Nacional de Educación Superior (Cones), según la denuncia publicada por Rolón Luna.

En el MEC y en la Aneaes también se comenta en los pasillos sobre esta situación, y sobre el acaparamiento de personas vinculadas a los presuntos títulos falsos en las máximas entidades que regulan la educación en todos sus niveles en Paraguay.

Asesor del MEC avaló título de Rivas

En octubre del 2023, cuando Ramírez ya era titular de la entidad educativa, el abogado Hermann Weisensee, era representante legal de la Universidad Sudamericana.

En una nota con ABC Color, avaló la legalidad del título presentado por el senador Hernán Rivas y aseguró que no existe ningún grado de irregularidad en el documento.

Al ser consultado sobre los registros de asistencias del legislador, afirmó que estas constancias no se guardaron, ya que la carrera de Derecho solo funcionó del 2010 al 2015, justo el periodo en que Rivas aparentemente cursó la misma.

Es más, según publicaciones de la Universidad Sudamericana, en el 2022, el súper asesor de Ramírez aparece como rector de esta casa de estudios.

¿Qué dice José Duarte sobre la destitución de funcionaria vinculada al título de Hernán Rivas?

José Duarte Penayo, titular de la Aneaes, confirmó que Nancy Barúa fue removida de su cargo, con el fin de “resguardar el prestigio” de la Agencia.

“Somos una institución que tiene todos sus procesos abiertos al público, el 100% de las acreditaciones fueron decididos por los informes técnicos del comité de pares evaluadores, por primera vez. Está en nuestra página”, afirmó.

Luego, agregó que, según la información que tienen hasta la fecha, no existen causas abiertas contra la misma. “Pero la medida es una señal pública que buscar resguardar el prestigio de la Agencia. No queremos un mínimo de sombra ni dudas porque acreditamos calidad”, insistió.

Barúa Mosqueda percibía hasta marzo, un sueldo mensual que superaba los G. 15 millones.