Caen padre e hijo tras allanamientos por el millonario hurto a Motor Haus

El pasado viernes 10 de abril, personas desconocidas irrumpieron por la madrugada en una sede de la empresa de venta de vehículos Motor Haus en Asunción y, según el informe de la Policía Nacional, se alzaron con el dinero que se encontraba en la caja fuerte, que rondaría los 400 millones de guaraníes.

En la noche de ayer, alrededor de las 21:15, agentes de la Dirección de Investigación de Hechos Punibles allanaron dos viviendas de forma simultánea en el barrio San Miguel de la capital, en prosecución al hurto agravado sufrido por la empresa Motor Haus.

La comitiva, liderada por la agente fiscal Abogada Patricia Sánchez y autorizada por la jueza penal de garantías Cynthia Lovera, intervino las propiedades ubicadas sobre la calle Ciudad Chivas casi 38ª Proyectada.

En la primera vivienda fue capturado Oliver David Colmán Medina (29). Según el reporte oficial, el joven contaba con una orden de detención fiscal y, al momento del operativo, se encontraba bajo la medida cautelar de arresto domiciliario por una causa previa de robo agravado del año 2025, la cual incumplía.

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En la segunda vivienda, los intervinientes procedieron a la detención de César Rubén Colman (54), quien también contaba con una orden de captura vigente por la misma resolución fiscal vinculada al caso de la concesionaria.

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Durante el registro de las habitaciones, los investigadores lograron incautar elementos que conectarían directamente a los sospechosos con el atraco a la firma de vehículos:

Prendas de vestir, cuyas características coinciden con las imágenes del hecho investigado.

Una llave tipo control remoto de un automóvil de la marca Toyota.

Un aparato celular y dinero en efectivo (monto aún por determinar).

8 gramos de sustancias estupefacientes, halladas en poder de uno de los involucrados.

Los detenidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público, mientras que los investigadores no descartan que existan más implicados en el perjuicio a la empresa mencionada.