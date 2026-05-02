No tiene nombre
02 de mayo de 2026 a la - 11:37

AUDIO: “Este equipo que está hace 8 años es responsable del caos administrativo en Asunción”, dice Samaniego

El precandidato a intendente de Asunción en el programa No Tiene Nombre.
El precandidato a intendente de Asunción en el programa No Tiene Nombre.Gustavo Machado ABC COLOR