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23 de mayo de 2026 a la - 11:13

AUDIO: Máquinas de votación e internas: Críticas a máquinas de votación eleva miedo de la gente y no se proponen alternativas, dice diputada

Diputada Johanna Ortega (País Solidario); abogada Marlene Orué, (candidata a la Presidencia del PLRA - Coherencia Liberal).
Diputada Johanna Ortega (País Solidario); abogada Marlene Orué, (candidata a la Presidencia del PLRA - Coherencia Liberal).Jorge Montefilpo, ABC Cardinal.