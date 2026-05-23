Sábado de frío: cuáles son las zonas que registran las temperaturas más bajas

El clima frío se instaló con fuerza en todo el territorio nacional. El amanecer de este sábado se caracterizó por un ambiente que fue de frío a fresco, acompañado por la formación de neblinas puntuales en las primeras horas que redujeron la visibilidad en varios tramos de rutas del país.

Según informó el meteorólogo de turno de la Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH), Juan Gamarra, para la tarde de hoy se espera que el ambiente continúe fresco.

Lea más: Clima en Paraguay: ¿cuándo vuelve el ambiente cálido y qué días lloverá?

Las temperaturas máximas estimadas para la jornada variarán entre los 16°C y 21°C, bajo la influencia de vientos que soplarán de forma predominante desde el sector sur. Asimismo, no se descartan lluvias leves y dispersas en el norte y este de la región Oriental.

El mapa del frío: las ciudades con menores temperaturas

El sur y el centro de la región Oriental tienen las temperaturas más bajas durante las primeras horas de este sábado. El reporte oficial detalla cuáles fueron los puntos donde se sintió más el invierno anticipado:

Con una mínima de 5°C: Encarnación, Caazapá, San Juan Bautista y Pilar lideraron el ranking de las bajas temperaturas. En estas zonas, las máximas de la tarde no superarán los 17°C a 19°C.

Con una mínima de 6°C: Asunción, Villarrica, Caacupé y Paraguarí registraron un amanecer muy frío, con cielos que irán de parcialmente nublados a nublados con el correr de las horas. La capital espera una tarde fresca con una máxima de 20°C.

Lea más: Clima en Paraguay: persiste el frío y vuelven las lluvias este fin de semana

Pronóstico para el domingo y el inicio de semana

Las proyecciones de Meteorología indican que mañana, domingo, el amanecer volverá a presentarse frío a fresco, aunque la tarde se tornará un poco más cálida.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

A partir del domingo se prevé un aumento paulatino en la cobertura nubosa sobre ambas regiones del país.

Debido a esto, las probabilidades de que se registren lluvias dispersas se mantendrán activas hasta el próximo martes. Para este bloque de días, las temperaturas mínimas nacionales oscilarán entre los 7°C y 15°C, mientras que las máximas rondarán entre los 17°C y 25°C.