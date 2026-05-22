PJC: Muere alto funcionario de la Gobernación de Amambay, víctima de sicariato

El profesor Eulalio Aquino Fleitas, de 45 años, titular de la Secretaría de Asuntos Indígenas de la Gobernación de Amambay, falleció este viernes luego de algunas horas de agonía, tras un presunto caso de sicariato.

Aquino, quien también se postulaba para ser concejal municipal de Cerro Corá, sufrió un ataque a tiros en su domicilio, ubicado en las afueras del barrio Jardín Aurora, camino a la colonia Mafussi de la ciudad de Pedro Juan Caballero, cuando se disponía a hacer un asado para esperar a un grupo de políticos que se iban a reunir con él, según sus familiares.

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Lo saludaron y luego abrieron fuego

Según manifestaciones de María Estela Romero, esposa de Eulalio Aquino Fleitas, los sicarios primero saludaron a la víctima; posteriormente, uno de ellos descendió de la motocicleta y abrió fuego contra su humanidad; Romero pidió que el caso sea esclarecido y se haga justicia.

Por su parte, el profesor Francisco López, director de un colegio indígena, lamentó el fallecimiento de su colega Eulalio Fleitas, a quien calificó como un compañero de lucha. El educador pidió que los investigadores hagan todo lo necesario para el esclarecimiento del crimen.

El atentado ocurrió alrededor de las 20:00 de este viernes y algunas horas después se confirmó el fallecimiento de la víctima.

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