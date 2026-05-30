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30 de mayo de 2026 a la - 11:02

AUDIO: “Soledad Núñez va a ser intendenta de Asunción y no habrá nadie detrás a quien le tenga que rendir cuentas”, dice Rasmussen

Stephan Rasmussen, presidente del Partido Patria Querida.
Stephan Rasmussen, presidente del Partido Patria Querida.Jorge Montefilpo, ABC Cardinal.