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27 de junio de 2026 a la - 11:23

AUDIO: “La disidencia unida nos va a hacer fuertes”, dice Centurión sobre chapa presidencial de Arnoldo Wiens para el 2028

Arnoldo Wiens, con chaleco negro y camisa blanca, habla con micrófono ante un público, aparentemente reflexivo.
Arnoldo Wiens criticó al gobierno actual y a Santiago Peña durante un acto en Encarnación.Sergio González