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18 de julio de 2026 a la - 11:15

AUDIO: Gobernador destaca apoyo de José Ortiz y garantiza renovación colorada en el Alto Paraná

ANR
El expresidente y titular de la ANR, Horacio Cartes, recibió al equipo liderado por el gobernador de Alto Paraná, César "Landy Torres, como el candidato a intendente de Ciudad del Este, Rigoberto Chamorro, la diputada Liz Acosta y el gerente de Tabacalera del Este, José Ortíz, entre otros. Fue en la residencia del exmandatario en Asunción.