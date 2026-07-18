FIA F2-Bélgica: Gran triunfo de Duerksen en la sprint de Spa-Francorchamps

Joshua Duerksen, de 25 años, que clasificó 7º y partió 4º en la carrera sprint de Spa-Francorchamps (por el sistema de grilla invertida) que se disputó por el GP de Bélgica -octava fecha de la FIA Fórmula 2-, tuvo un sensacional arranque y en la primera curva ganó un lugar y pasó a ser tercero.

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En la vuelta 6 de las 18 que se corrieron, Joshua sobrepasó -luego de una eficiente maniobra- al piloto colombo-estadounidense Sebastián Montoya (Prema Racing) y quedó ubicado en el segundo lugar, después de presionarlo varios giros. En la misma vuelta, el inglés Cian Shields (AIX Racing) tuvo un fuera de pista y en consecuencia, salió el safety car.

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Joshua Dürksen finally fires himself into P2 and will now begin closing down race leader Martinius Stenshorne 👀

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Tras la reanudación de la competencia, Duerksen defendió su posición e intentó acortar la brecha con el líder provisional, el noruego Martinius Stenshorne (Rodin Motorsport); pero en la vuelta 11, con el DRS habilitado, lo superó de manera contundente y pasó a la punta de la carrera sprint.

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NEW RACE LEADER ALERT! ‼️



Joshua Dürksen takes P1 from Stenshorne on the Kemmel Straight 👏#F2 #BelgianGP pic.twitter.com/fIUrM7ODVp — Formula 2 (@Formula2) July 18, 2026

En la vuelta 14, el monoplaza del inglés John Bennett (Trident) realizó un super trompo dando varios giros y tuvieron que salir las banderas amarillas y posteriormente, otra vez el auto de seguridad. Después el piloto del monoplaza amarillo #2 fue investigado por una supuesta maniobra indebida pero finalmente, los Comisarios de la FIA decidieron no imponer sanción alguna.

"Finally, mate! I knew I could win this!" 📻



He was confident of victory, and he made it happen. Bravo @JoshuaDuerksen1 👏#F2 #BelgianGP pic.twitter.com/PXvUb3F7Sj — Formula 2 (@Formula2) July 18, 2026

Faltanto una vuelta, el safety car abandonó la pista y el nacido en Asunción, un 27 de octubre de 2003, con una extraordinaria relanzada -aprovechando toda su experiencia-, aceleró a fondo hasta el final y cruzó la meta en el primer lugar, consiguiendo una gran victoria después seis fechas (la última fue en marzo, en la carrera sprint del GP de Australia, en Melbourne), en el inicio del certamen.

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For the first time since the Melbourne Sprint, @JoshuaDuerksen1 is an F2 race winner 🥇🥳



And this is what it means 🥹#F2 #BelgianGP pic.twitter.com/Wm6gQiFk2i — Formula 2 (@Formula2) July 18, 2026

Con este resultado, Joshua Duerksen sumó 10 puntos más y trepó del 15º puesto de la tabla de posiciones al 10º lugar, con 36 unidades -lidera el búlgaro Nikola Tsolov (Campos Racing) con 146 puntos, a la espera de competir nuevamente mañana domingo en la feature race (en la que se suman los puntos gordos, 25 en total), que iniciará a las 5:00 de Paraguay.