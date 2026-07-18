“¿Riera quiere militarizar el Paraguay?”: Senado exige esclarecer presunto caso de “gatillo fácil”

Durante la última sesión ordinaria, los senadores Carlos Núñez Agüero (ANR), Mario Varela (ANR) y Ever Villalba (PLRA) coincidieron en reclamar una investigación exhaustiva del hecho sobre un supuesto caso de “gatillo fácil”.

Los legisladores colorados y un opositor lanzaron duras críticas contra la conducción del Ministerio del Interior. Incluso, Núñez sostuvo que Enrique Riera estaría impulsando una “militarización del Paraguay” al concentrar el poder dentro de la Policía Nacional.

El senador cartista Núñez Agüero dirigió los cuestionamientos más severos contra el ministro Enrique Riera, a quien responsabilizó por el deterioro de la seguridad y por la reorganización del mando policial.

Según Núñez, Peña tenía otra expectativa

Afirmó que el presidente Santiago Peña designó a Riera con la expectativa de mejorar la seguridad ciudadana, pero sostuvo que el resultado ha sido el contrario.

“Ahora lleva un muerto más”, expresó al referirse al procedimiento que derivó en la muerte del joven Federick Nahuel Cáceres Sosa (22 años) en Alberdi.

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Núñez cuestionó además las declaraciones de Riera, quien al ser consultado por la prensa respondió que “son cosas que suceden”, una expresión que, según el legislador, refleja una preocupante naturalización de estos hechos.

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El senador fue más allá al señalar que el ministro busca concentrar el control de la Policía Nacional. “Quiero pensar una cosa, quiero mal pensar: quiere militarizar el Paraguay”, afirmó.

También criticó el traslado de la Comandancia de la Policía Nacional al edificio en Puertos y sostuvo que el comandante César Roberto Silguero Lobos perdió autoridad frente al ministro Riera.

Según dijo, la histórica sede de la Comandancia fue relegada mientras el Ministerio del Interior pasó a ocupar un rol predominante, situación que calificó como un intento de “acaparar todo”.

Además, advirtió que la inseguridad sigue creciendo y recordó recientes asaltos simultáneos a entidades bancarias como muestra, a su criterio, de la falta de resultados en materia de seguridad pública.

“No puede naturalizarse la muerte de un ciudadano”

El senador liberal Ever Villalba respaldó la declaración aprobada por el Senado y sostuvo que el caso debe investigarse con profundidad.

Cuestionó especialmente que desde el Ministerio del Interior se haya minimizado el hecho. “No puede naturalizarse la muerte de un ciudadano en manos de la Policía”, sostuvo.

Villalba remarcó que, según los datos conocidos hasta el momento, la víctima no estaba armada y que en el operativo participaron numerosos agentes policiales.

Indicó que corresponde revisar los protocolos de actuación policial y también la formación que reciben los efectivos si se confirma que existieron fallas durante el procedimiento.

Lanza advertencia al oficialismo y se jacta de sus votos

El legislador cartista Carlos Núñez Agüero (comisario retirado), también lanzó una dura advertencia al oficialismo colorado -sector al que retornó hace unas semanas- al asegurar que habla en representación de más de 300.000 policías retirados y sus familiares, y advirtió que el Partido Colorado podría enfrentar un costo político si no se revierte la actual conducción de la Policía Nacional.

“Ojo para el Partido Colorado”, alertó, al reclamar al presidente Santiago Peña que restituya la autoridad del comandante de la Policía Nacional y deje de subordinarlo al ministro del Interior.

Núñez sostuvo que el comandante no puede convertirse en “un cabo de semana del ministro” y exigió que recupere plenamente sus atribuciones institucionales. Además, advirtió que no permanecerán “con las manos ni con los pies cruzados” esperando una decisión del Ejecutivo.

“Si es un caso de gatillo fácil, debe esclarecerse”

Por su parte, el senador Mario Varela (ANR, Añetete) manifestó que el Senado no puede permanecer indiferente ante una denuncia de esta gravedad.

Recordó que el Estado posee el monopolio legítimo del uso de la fuerza, pero enfatizó que esa facultad debe ejercerse siempre para proteger la vida de los ciudadanos y dentro del marco constitucional.

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Aclaró que no corresponde emitir condenas anticipadas mientras la investigación continúa, aunque insistió en que las instituciones tienen la obligación de determinar exactamente qué ocurrió. “Si este es un caso de gatillo fácil, debe aclararse”, expresó.

El legislador agregó que el esclarecimiento del caso resulta fundamental no solo para la familia de la víctima, sino también para preservar la legitimidad y la confianza ciudadana en la Policía Nacional.

Senado exige el esclarecimiento del caso

La declaración aprobada por el pleno solicita formalmente al ministro del Interior que impulse el esclarecimiento del procedimiento policial que terminó con la muerte del joven alberdeño.

Los legisladores coincidieron en que el caso debe ser investigado con transparencia para determinar si existió un uso excesivo e injustificado de la fuerza y para evitar que hechos similares vuelvan a repetirse.