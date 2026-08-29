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29 de agosto de 2026 a la - 12:24

AUDIO: Huelga de médicos: Desirée Masi afirma que Peña está perdido y solo le interesan sus negocios

Desirée Masi, exsenadora y médica.
Desirée Masi, exsenadora y médica.Jorge Montefilpo, ABC Cardinal.