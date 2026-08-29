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29 de agosto de 2026 a la - 12:37

AUDIO: “Tenemos una ciudadanía que quiere una educación como la de Finlandia y una salud como la UE”, dice diputado sobre propuesta de elevar impuestos

Hugo Meza, con saco oscuro y camisa clara, responde a preguntas ante micrófonos. Varios periodistas lo observan atentamente.
El diputado colorado Hugo Meza en entrevista con periodistas antes de la sesión de la Cámara BajaABC TV