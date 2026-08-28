Sector hotelero cuestiona marcha médica a metros del Rally: “No era el momento ni el lugar”

La histórica largada del Campeonato Mundial de Rally (WRC) en Encarnación colocó a la capital de Itapúa en los ojos del mundo, pero también convirtió en el epicentro de la movilización de los médicos en huelga.

Los médicos, que trasladaron sus carpas y protestas sobre la ruta PY06 y las inmediaciones de los tramos de la competencia, generó reacción del sector hotelero. Aunque reconocen la validez de los reclamos del personal de salud, señalaron que cualquier desborde pudo haber puesto en peligro la continuidad del país como sede de eventos internacionales de gran envergadura como el Rally.

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Andy Sbardella, presidente de la Asociación de Hoteleros de Encarnación, relató que el grupo de médicos intentó marchar hacia las zonas clave de la competencia, como el Sambódromo, pero la Policía pudo acorralarlos.

El dirigente valoró el estricto control desplegado para contener el avance de los huelguistas y mantener despejadas las vías de tránsito. Sostuvo que este mecanismo redujo el impacto en una ciudad golpeada por la falta de infraestructura vial de doble vía y con las calles colmadas de turistas.

Para el sector privado, interrumpir el desarrollo de un evento deportivo que requirió un año entero de preparación interinstitucional representó una imprudencia que rozó el boicot a la imagen nacional.

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Sentenció que la presencia de médicos marchando con pancartas a metros de la WRC puso en peligro la imagen de un país que busca proyectarse como un destino serio para las inversiones y el turismo internacional.

Rally trae inyección económica millonaria y ocupación hotelera

Sbardella detalló que el movimiento comercial durante la semana del Rally dejará cerca de 200 millones de dólares en el circuito económico, de los cuales unos 20 millones de dólares ingresarán de manera directa al fisco en concepto de IVA, dinero que sirve para financiar los servicios públicos que hoy están en crisis.

“Acá se está trabajando para generar ingresos no solo para el sector privado, sino también para el Estado. Cuidar el turismo es cuidar la fuente de empleo más rápida y efectiva que tenemos”, remarcó.

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Asimismo, reportó una ocupación hotelera del 100% en Encarnación, número que también abarca a hospedajes alternativos y viviendas particulares alquiladas para la ocasión.

En localidades vecinas como Carmen del Paraná, los niveles de reserva alcanzaron entre el 80% y el 90%, con proyecciones de llegar al lleno total con el correr de los días. Subrayó que todo el sector se mantiene comunicado para articular redes de hospedaje extraordinarias y ubicar a los miles de visitantes nacionales y extranjeros.