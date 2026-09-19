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19 de septiembre de 2026 a la - 11:12

AUDIO: Seccionaleros buscan “abstraerse” de pelea en Honor Colorado, dicen estar enfocados en Municipales y confiados en ganar hasta con un “Pato Donald”

Hugo "Chapu" Fernández, presidente de la Seccional 23 de Capital, padre del funcionario de Diputados, Iván Fernández, quien en menos de un año consiguió su nombramiento sin concurso. Aparece en la fotografía con el expresidente Horacio Cartes.
Hugo "Chapu" Fernández, presidente de la Seccional 23 de Capital, padre del funcionario de Diputados, Iván Fernández, quien en menos de un año consiguió su nombramiento sin concurso. Aparece en la fotografía con el expresidente Horacio Cartes.
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