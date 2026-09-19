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19 de septiembre de 2026 a la - 10:36

Así es “La Lengua” de barrio Jara, una zona invadida por chespis y microtraficantes

Adicto situación calle
Situación calleFERNANDO ROMERO

Antiguamente conocido como Quinta Jara, ahora simplemente Barrio Jara, es uno de los 68 barrios que componen la ciudad de Asunción. Hoy sus habitantes viven atemorizados por el flagelo de los “chespis” y el microtráfico, que tiene su foco en “La Lengua”.

Por Blás López
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Enmarcado entre las avenidas General Santos, República de Siria, Libertad, Brasilia; cruza unas cuadras la avenida Artigas hacia la Costanera Norte, donde linda con el Banco San Miguel el barrio Jara es mayoritariamente residencial, habitado por gente de clase media, aunque tiene una importante zona comercial.

Las calles y viviendas de esta zona de Asunción están vigiladas por agentes de tres comisarías: la 19.ª, ubicada en la esquina de las calles San Martín y Libertad; la 9.ª, instalada en General Santos y Rómulo Ríos, barrio Mariscal López y la 20.ª, ubicada sobre la avenida Artigas casi Candeleria, en el sector de Tablada, que también tiene una parte de su jurisdicción en el barrio Jara.

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Las autoridades policiales consultadas sobre los problemas que azotan esta zona de capital coinciden en que todas ellas son producto del microtráfico de estupefacientes, crack, marihuana y cocaína, esta última en menor cantidad.

Camino arenoso rodeado de casas de distintos colores, sin personas presentes, en un ambiente urbano tranquilo.
Un angosto corredor separa las casitas que fueron edificadas sobre la calle Doctor Pedro Ciancio.

La Lengua de Barrio Jara: así se formó

La antigua vía férrea cruza gran parte del barrio, pero cuando los trenes dejaron de recorrerla, poco antes de los años 90, la franja de dominio de unos siete metros a cada lado de las vías comenzó a ser ocupada paulatinamente por gente que llegó desde distintas localidades del interior.

Entorno rural con vía de tren, vegetación densa y edificaciones deterioradas en un área deshabitada.
Hace unos seis años algunos de los ocupantes de la franja de dominio de la vía fueron indemnizados y reubicados en otro sector de la ciudad, pero las casitas precarias quedaron y ahora son ocupadas por los chespis y microtraficantes.

Otro gran número de personas se instaló en estos sectores durante la crecida del río Paraguay, vecinos alcanzados por el agua fueron instalados en estos sectores y partes de las calles que terminan en las vías del tren, como el caso de la calle Doctor Pedro Ciancio. Ahora los policías conocen esta zona del barrio Jara como “La Lengua”.

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Entorno urbano con viviendas de ladrillo y madera rodeadas de vegetación en un camino de tierra.
Al parecer algunos avivados fueron alertados de que está en marcha un nuevo proyecto del Tren de Cercanía y volvieron a la zona.

Con el correr de los años, aquel sector se llenó de casitas precarias, la mayoría de ellas de madera y algunas de material cocido, todas unidas por angostos callejones actualmente utilizadas como escondites de los microtraficantes.

Refugio de adictos y distribuidores

Estos a su vez atraen a la zona a los adictos, quienes cometen robos, asaltos y despojos en las zonas aledañas para conseguir un poco de dinero para seguir comprando su vicio, lo que disparó el índice de inseguridad en aquel sector del barrio.

Patio con una motocicleta negra y una camioneta azul, rodeado de árboles y una pared blanca descuidada.
Algunas de las casas que fueron edificadas ilegalmente en la zona de La Lengua, presumiblemente bajo el ampado de políticos, utilizaron las mismas vías como parte de su cimiento.

Los adictos también promueven la polución sonora durante las noches y madrugadas, principalmente durante los fines de semanas, pese a que la Policía trata de intervenir, los revoltosos en muchos casos terminaron atacando a pedradas las casas de los vecinos que los denunciaron ante las autoridades.

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Pese a todo el esfuerzo de agentes de la comisaría jurisdiccional, efectivos del departamento Antinarcóticos de la Policía y los agentes especiales de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), cada día aparecen más puntos de ventas.

El microtráfico se “reinventa” en el barrio Jara

“La cosa es fácil de explicar: cuando ubicamos e intervenimos un punto de ventas en la zona detenemos al o a los responsables, se los envía a la cárcel; pero no tarda mucho tiempo para que otro vecino tome la posta y comience a vender las drogas porque el mercado continúa, los adictos quedaron en el lugar”, señaló un oficial de la comisaría 19ª.

Edificio amarillo de la Policía Nacional con varias motocicletas estacionadas, en un día soleado y rodeado de vegetación.
La comisaría 19° de Asunción ubicada sobre la calle Libertad es una de las tres unidades policiales que tiene su jurisdicción en el barrio Jara.

“Con el tiempo se interviene este segundo punto de ventas. Los responsables son detenidos también y semanas después otros vecinos toman el lugar; cuando este último vendedor es capturado, los dos primeros que fueron detenidos ya están nuevamente libres y operando bajo el amparo de medidas alternativas a la prisión”, indicó.

El oficial relató que cuando el tercer detenido y procesado recupera su libertad ya tienen tres puntos o focos de ventas de drogas en la misma cuadra.

Esta situación, que es recurrente en todos los barrios periféricos de la capital genera un terrible problema para la seguridad de los vecinos y una amenaza constante para los chicos, quienes son los principales objetivos de los traficantes, explicaron los uniformados.

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Cámaras de seguridad de esta residencia ubicada en Soldado Paraguayo casi Teniente Insaurralde, barrio Jara, captaron el ingreso de un presunto "chespi" que hurtó equipos médicos valuados en G. 40 millones. Fue en marzo pasado. La expansión del microtráfico en la zona es preocupante.
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