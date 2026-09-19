Joven de 18 años sale ilesa tras vuelco e incendio de vehículo en Loma Pytã

El accidente de tránsito se registró en la madrugada en la intersección de la ruta Transchaco y la calle Teniente Villalba, en la zona de Loma Pytã, Asunción. El subcomisario Óscar Velázquez dijo a ABC que recibieron el aviso alrededor de las cinco de la madrugada.

“Nosotros recibimos el reporte casi a las cinco de la mañana referente a un hecho de incendio de vehículo (...) Personal de patrulla se constituyó hasta el lugar y ya encontró el vehículo totalmente incendiado”.

La conductora del vehículo fue identificada como Sihomara Lizbeth Arzamendia González, de 18 años. De acuerdo con el relato que la joven brindó a los uniformados, circulaba sobre la ruta cuando perdió el control del automóvil.

Sobre la manera en que ocurrió el siniestro, el subcomisario explicó: “Ella quedó dormida aparentemente en el volante y agarró creo que el paseo central y a consecuencia de eso volcó y el vehículo directamente se incendió en el lugar”.

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Conductora salió ilesa y dio negativo a alcotest

A pesar de la espectacularidad y gravedad del accidente, la joven logró salir a tiempo antes de que las llamas consumieran por completo el auto.

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Fue trasladada a un hospital cercano para los estudios médicos correspondientes. “Lastimosamente, hay daños materiales, pero la conductora salió ilesa del vehículo”, agregó el jefe policial.

Además de corroborar que no sufrió lesiones, los agentes le practicaron el alcotest, el cual arrojó un resultado negativo. Velázquez confirmó finalmente que, tras los chequeos de rigor, la joven se retiró a su domicilio, mientras que los restos calcinados del automóvil quedaron en el lugar a la espera de ser removidos por una grúa.

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