El IPS recuperó “Manzana T”, pero privados siguieron cobrando expensas

El 1 de julio de 2024, la firma Digital Entertainment SA entregó al Instituto de Previsión Social (IPS) la posesión y administración de la finca Nº 3.152, correspondiente al valioso paseo comercial “Manzana T”, actualmente “La Gran Manzana”, ubicado en el barrio Villa Morra de Asunción. La empresa reconoció una deuda por alquileres impagos de G. 8.805 millones.

Ese día se contempló que los subinquilinos debían abonar los alquileres directamente a la previsional y regularizar sus contratos con el IPS; no obstante, la Contraloría General de la República (CGR) constató que esa regularización no se concretó. Al cierre del ejercicio fiscal 2025, el IPS admitió que no había establecido un mecanismo formal de administración y control sobre esos ingresos.

Al momento del análisis, ninguno de los 28 ocupantes tenía un contrato de arrendamiento formalizado directamente con el IPS. La CGR constató además que una empresa subarrendaba dos locales sin contar con contrato suscrito con la entidad ni autorización administrativa. En ese contexto de desorganización, empresas privadas continuaban realizando cobros vinculados al complejo. La auditoría señala que la empresa Exacto Consultora SRL administraba la portería y lugares de estacionamiento. También cobraba a los locales comerciales las expensas comunes, agua y luz.

Por la explotación de los 59 lugares de estacionamiento, Exacto Consultora abonaba al IPS apenas G. 1.000.000 mensuales, aunque registraba una deuda en concepto de canon locativo.

IPS no recibía dinero por expensas

El mismo IPS confirmó a la Contraloría, al cierre del 2025, que la previsional no había recepcionado ningún monto en concepto de expensas desde la toma de posesión. El informe de auditoría concluyó además que el IPS ya había tomado conocimiento de los cobros efectuados por parte de la firma privada, a través de una visita donde los mismos locatarios, incluso, hicieron reclamos en contra de la empresa Exacto Consultora.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El argumento del IPS

Los documentos incorporados por el IPS muestran que Exacto, a través de una nota del 8 de julio de 2024, solicitó asumir el mantenimiento integral del complejo mediante la administración de las expensas comunes y ofreció pagar al IPS G. 3.500.000. La propuesta incluía mantenimiento de áreas comunes, limpieza, seguridad y la coordinación del pago de ANDE y Essap de los locales, además del prorrateo de esos consumos entre los locales.

No obstante, la Contraloría concluyó que no tuvo acceso al instrumento jurídico que le permita verificar el sustento legal de la participación privada en la gestión del inmueble.

“Dicha situación expuso al IPS a riesgos financieros, administrativos y patrimoniales”, sostuvo la CGR.

La entidad recomendó culminar la verificación y regularización de todos los ocupantes, establecer mecanismos y plazos para formalizar los contratos e impulsar las acciones administrativas y legales correspondientes en los casos de cesiones, cambios de espacios y subarrendamientos no autorizados.