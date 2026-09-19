Los departamentos que están en zona de tormenta esta mañana

La Dirección de Meteorología emitió una nueva alerta para este sábado por lluvias con tormentas eléctricas moderadas a fuertes, ráfagas de vientos moderadas a fuertes y la ocasional caída de granizos.

El aviso rige para la Región Oriental, con probabilidad de que se registren fenómenos de tiempo severo de forma puntual durante las próximas horas. La condición se mantiene vigente para este sábado 19 de septiembre.

Los departamentos afectados son Concepción, San Pedro, Cordillera, Guairá, Caaguazú, Caazapá, Itapúa, Misiones, Paraguarí, Alto Paraná, Central, Ñeembucú, Amambay y Canindeyú.

Fin de semana con lluvias y un marcado ascenso de temperatura

Si bien persiste la alerta por tomentas para la jornada de hoy, el pronóstico extendido detalla que se prevé una jornada fresca a cálida, con cielo mayormente nublado, vientos variables y lluvias con ocasionales tormentas eléctricas. La temperatura oscilará entre 19 °C y 25 °C.

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El panorama cambiará durante el domingo, cuando las condiciones se tornen cálidas a calurosas y la máxima ascienda hasta los 34 °C en la capital. Se pronostican lluvias leves y dispersas, principalmente en las primeras horas, con una posterior mejora de las condiciones.

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Para el lunes, el ambiente continuará caluroso, con una mínima de 23 °C y una máxima de 34 °C. Meteorología prevé cielo mayormente nublado, vientos del norte que luego rotarán al sur y lluvias dispersas con ocasionales tormentas eléctricas.