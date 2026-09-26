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26 de septiembre de 2026 a la - 11:07

AUDIO: “El panorama para el 2028 es positivo y no está atado a las municipales”, dice Prieto

Miguel Prieto Vallejos con micrófono en camiseta blanca y abrigo negro, rodeado de hombres con expresiones serias y atentas.
Miguel Prieto acompañó la movilización de la OCM en el cruce Santa María y afirmó que recorre el país para conocer las necesidades de la población.Jesús Riveros
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