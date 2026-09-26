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26 de septiembre de 2026 a la - 11:10

AUDIO: “No se puede firmar un contrato a sabiendas que no se va a cumplir”, dice concejal sobre contrato colectivo

Humberto Blasco Gavilán sentado con micrófono, rodeado de personas y un oficial de policía en ambiente de reunión.
Humberto Blasco Gavilán habla en la sesión de la Junta Municipal de Asunción relacionada con un contrato colectivo.Gentileza, Junta Municipal de Asunción
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