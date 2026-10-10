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10 de octubre de 2026 a la - 11:27

AUDIO: “ANR, independientemente a que haya perdido, hizo una gran elección en Capital”, dice senador sobre derrota de Camilo Pérez en Asunción

Derlis Maidana en primer plano, con camisa blanca y expresión seria, frente a una puerta con cartel de 'Acceso restringido'.
Senador Derlis Maidana (ANR-HC).Jesús Riveros
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