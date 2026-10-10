No tiene nombre
10 de octubre de 2026 a la - 11:16

AUDIO: Feminicidio de Deisy: “Tenemos un Estado criminal que abandona a las mujeres”, reclama abogada

Mujer joven con gafas rosa y blazer negro sonríe en un moderno café, rodeada de decoraciones y plantas.
Deisy Paola Giménez Segovia, víctima de feminicidio en Lambaré.Redes sociales
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.