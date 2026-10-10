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10 de octubre de 2026 a la - 11:30

AUDIO: “Va a haber un cambio profundo en la Municipalidad de Asunción”, dice Stephan Rasmussen

El senador Stephan Rasmussen, presidente de la Comisión Especial para el estudio de sostenibilidad del Sistema de Jubilaciones y Pensiones del sector público.
El senador Stephan Rasmussen, presidente de la Comisión Especial para el estudio de sostenibilidad del Sistema de Jubilaciones y Pensiones del sector público.Gentileza,
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