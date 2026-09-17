Notas
17 de septiembre de 2026 a la - 12:55

AUDIO: Santiago Peña evita “elegir” entre Alliana y Cartes: “Yo estoy para sumar y multiplicar”

Santiago Peña con camisa clara, rodeado de micrófonos, mostrando expresión intensa en medio de una multitud.
Santiago Peña, enojado con la prensa por las publicaciones sobre la crisis en Honor Colorado.Mariela Fretes
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