Notas
01 de octubre de 2026 a la - 13:01

AUDIO: Marset también corrompió a funcionarios en Paraguay, dice ministro de la Senad

Jalil Rachid, vestido con traje oscuro y corbata a rayas, serio, sentado en su oficina con documentos y teléfono móvil sobre el escritorio.
Pablo Otazú
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